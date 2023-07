Dessauer Feuerwehren im Einsatz auf der A9 in Höhe Adria. Am Freitagabend waren dort mehrere Fahrzeuge ineinander gefahren.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

DESSAU/MZ/AGE - Die Beifahrerin eines VW Touareg ist am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall auf der A9 schwer verletzt worden. Wie Polizei und Feuerwehr am Samstag bestätigten, waren in den Unfall drei Fahrzeuge verwickelt, die gegen 19.16 Uhr auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Dessau-Süd und Ost in Höhe des Dessauer Strandbades Adria ineinander geschoben wurden.