Toter von der Mulde noch nicht identifiziert - Staatsanwaltschaft ordnet Obduktion an

Am Ufer der Mulde haben Paddler die Leichte entdeckt.

Dessau- Vier Tage nach dem Fund einer Leiche am Ufer der Mulde im Bereich der Dessauer Friedensbrücke ist der Tote weiter nicht identifiziert. Das erklärte die Polizei auf MZ-Anfrage. Es habe einige Hinweise aus der Bevölkerung gegeben, keiner habe aber zum Ziel geführt, so eine Polizeisprecherin.

Was verwundert: Die Beschreibung des etwa 60 Jahre alten Mannes war relativ detailliert, vor allem zwei Tattoos (ein Rose am Schienbein und eines am rechten Unterarm) hatten Hoffnungen auf schnelle Identifizierung geweckt.

Ob demnächst noch ein Foto freigegeben wird, ist noch offen. Klar ist, dass die Staatsanwaltschaft Dessau eine Obduktion des Leichnams angeordnet hat. Man gehe bislang aber weiter von einem Tod ohne Fremdverschulden aus.

Die Leiche des Mannes war am Donnerstag, 6. Mai, gegen 18.30 Uhr von Paddlern am Muldufer in der Ludwigshafener Straße entdeckt worden. Der Mann könnte nach Angaben der Polizei dort auch angespült worden sein.