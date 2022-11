Tohuwabohu vor der Abstimmung - das kleine Durcheinander ist hausgemacht

Für welche Projekte Dessau-Roßlau 2023 auf jeden Fall Geld ausgeben will und was vorerst Wunsch bleiben wird.

Dessau-Rosslau/MZ - Meinungsverschiedenheiten in den Haushaltsverhandlungen der Stadt sind nichts Außergewöhnliches. Doch dieses Mal, bei der gemeinsamen Haushaltssitzung von Finanz- und Hauptausschuss am Mittwoch in der Elbe-Rossel-Halle von Roßlau sollte alles ganz harmonisch ablaufen. Dafür hatten sich die Stadträte ein Farbsystem ausgedacht. Ein Teil der geforderten Maßnahmen für den kommenden städtischen Haushalt waren blau unterstrichen. Die Farbe steht für Konsens und schnelle Beschlüsse. „Rot“ signalisierte Zurückweisungen in die Fachausschüsse und „Gelb“ steht für noch zu klärende Angelegenheiten. Dass am Mittwoch das Bürgerinfoportal der Stadt scheinbar über Stunden nicht funktionierte und deshalb die Stadträte keine Beschlussvorlagen lesen konnten, dass darüber hinaus bestimmte Vorlagen viel zu spät verteilt wurden und dass sich dann manche nicht mehr an die nötige Disziplin hielten und neue Regularien aufstellen zu versuchten, endete im Eklat. Finanzausschuss-Vorsitzender Hendrik Weber verließ entnervt die Sitzung.

Trotz vieler Unbilden gab es eine Reihe von Beschlüssen. Nachfolgend einige, die - so der Stadtrat seinen allerletzten Segen gib - im nächsten Jahr im Haushalt stehen, oder die noch einmal diskutiert werden müssen.

1 Anhaltische Gemäldegalerie:

Noch ist kein Termin der Eröffnung des Georgiums als Ausstellungsort der Schätze der Anhaltischen Gemäldegalerie bekannt. Doch sowohl der Kulturausschuss als auch der Finanz- und Hauptausschuss denken daran, einen Teil der Dessauer Kunstschätze, die in einem Meininger Depot zwischengelagert sind, zurückzuholen. 68.000 Euro sollen dafür im Haushalt 2023 berücksichtigt werden. Darüber hinaus sollen weitere 30.000 Euro für eine Eröffnungsfeier eingeplant werden. Und die Kosten zur Errichtung einer Dauerausstellung sollen um 15.000 Euro auf 29.000 Euro erhöht werden. Wann die Dauerausstellung der Gemäldegalerie zugänglich sein wird, das steht in den Sternen. Noch ist im Georgium klimatisch nicht alles im Lot. Solange können keine Kunstwerke einziehen.

2 Wasserburg Roßlau:

Der Weg scheint frei für die Teilsanierung einer Toilettenanlage in der historischen Burg von Roßlau. 40.000 Euro beantragte der Ortschaftsrat für den Haushalt 2023. Die Stadträte von Finanz- und Hauptausschuss sind mit dem Vorschlag einverstanden. Denn die Wasserburg erfreut sich immer größerer Beliebtheit als Veranstaltungs- und Feierort. Die 40.000 Euro waren übrigens schon im Haushalt 2022 berücksichtigt worden. Das Projekt konnte allerdings noch nicht umgesetzt werden.

3 Naturbad Mosigkau:

Lange Gesichter gab es in Mosigkau, denn die erhofften 100.000 Euro zur Bekämpfung von Blaualgenbefall im dortigen Naturbad werden nicht in den neuen Haushalt eingestellt. Bewilligt wurden dagegen 15.000 Euro. Dieses Geld soll laut Finanzbürgermeisterin Sabrina Nußbeck investiert werden, um zu erfassen, welche Dessau-Roßlauer Gewässer regelmäßig von Blaualgenbefall betroffen sind und welche Möglichkeiten es gibt, das zu verhindern. Mosigkaus Ortschaftsrat machte im Vorfeld mehrfach darauf aufmerksam, dass der Naturbadverein immer bei Algenbefall schließen müsse. Die damit einhergehenden finanziellen Ausfälle seien kaum aus eigener Kraft zu kompensieren.

4 Spritze für das Bauhausfest:

Das nächste Bauhausfest soll im Spätsommer 2023 gefeiert werden. Die Stadt soll sich finanziell mit einem Zuschuss in Höhe von 12.000 Euro daran beteiligen. Der Antrag des Kulturausschusses wurde kommentarlos übernommen.

5 Öffentliche Toiletten:

In den Haushaltsplan für 2023 vorerst nicht aufgenommen sind der Prüfauftrag zur Errichtung von öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet (Fraktion Pro Dessau-Roßlau) sowie der zur Errichtung einer zusätzlichen Toilettenanlage im Stadtpark. Antragsteller war hier die AfD. Beide Anträge wurden in den Bauausschuss verwiesen. Die Not mit der Notdurft ist in der Doppelstadt ein Dauerthema. Bisher hatte das städtische Tiefbauamt nach entsprechenden Forderungen immer wieder betont, unter wirtschaftlichen Aspekten sei eine Wieder- oder Neuinbetriebnahme solcher Anlagen nicht zu vertreten.

6 Was wird aus Krematorium?

Die AfD würde gern den städtebaulichen Missstand am alten Krematorium in der Dessauer Heidestraße auf dem Friedhof III beseitigt wissen. Doch im kommenden Jahr plant die Stadt dafür kein Geld ein. Das Thema Krematorium wurde in den Bauausschuss verwiesen.