Auf der A9 hat es in der Nacht zum Sonnabend einen schweren Unfall gegeben. Ein Mann ist gestorben. Die Autobahn war lange gesperrt.

Tödlicher Unfall auf der A9 bei Dessau - VW schiebt Armee-Wohnmobil in den Straßengraben

In der Nacht zum Sonnabend

Dessau/MZ. - Auf der A9 bei Dessau hat es in der Nacht auf Sonnabend, 12. Juli, einen tödlichen Unfall gegeben. Das hat ein Sprecher der Polizeiinspektion Dessau auf MZ-Anfrage bestätigt.

Der Unfall ereignete sich gegen 23.15 Uhr auf Höhe des Rastplatzes Mosigkauer Heide. Nach ersten Informationen war dort ein VW auf ein als Wohnmobil umgebauten Militär-Lkw aufgefahren. Die Wucht des Aufpralls war offenbar so enorm, dass der Lkw--Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und es am Ende in den Straßengraben gegen einen Baum kippte.

Der Fahrer des Wohnmobils kam bei dem Unfall ums Leben, der Fahrer des VW wurde schwer verletzt.

Der VW fuhr auf den Lkw auf. Die Frontpartie ist stark beschädigt. (Foto: Musche)

Zahlreiche Rettungskräfte waren in der Nacht im Einsatz. Feuerwehren aus Raguhn, Wolfen und Thalheim mussten das Wohnmobil aufrichten und mit einer Seilwinde sichern, befuhr eine Bergung der verunfallten Person vorgenommen werden konnte.

Die A9 war für mehrere Stunden voll gesperrt. Inzwischen wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt.