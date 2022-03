Bundesstraße stundenlang gesperrt B184 in Dessau: Frau stirbt bei Frontalzusammenstoß mit Lkw

Auf der Wolfener Chaussee in Dessau ist am späten Freitagnachmittag eine 79-jährige Frau tödlich verunglückt. Die Bundesstraße war bis in die Nacht gesperrt.