Tochter nach Unfall festgenommen? 86-Jährige aus Dessau zahlt 15.000 Euro Kaution

Die 86-Jährige fiel auf den "Enkeltrick" herein.

Dessau-Rosslau - In Dessau ist erneut eine Rentnerin auf Telefonbetrüger hereingefallen und hat so 15.000 Euro verloren.

Die 86-Jährige hatte am Freitag, 18. Juni, mehrere Anrufe eines angeblichen Polizeibeamten und der Staatsanwaltschaft erhalten. Der Frau wurde mitgeteilt, dass ihre Tochter nach einem Verkehrsunfall festgenommen wurde und nur gegen eine Zahlung von 34.000 Euro Kaution wieder frei käme.

Die Frau gab an, dass sie nur 15.000 Euro zur Verfügung hätte. Darauf wurde ein Treffen vereinbart - und die 86-Jährige übergab am Freitag gegen 18?Uhr an eine ihr unbekannte Frau das Geld. Eine genaue Beschreibung der Empfängerin des Geldes war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht möglich.

Die Polizei warnt noch einmal vor Betrügern, die per Telefon um Geld bitten. Man solle vor einer Zahlung immer das Gespräch mit Familienangehörigen oder der Polizei suchen. Vor allem aber solle man nie Geld an Unbekannte übergeben. (mz)