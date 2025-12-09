weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. ARD-Magazin: Titel, Thesen, Weimer: Was der Kulturstaatsminister in Dessau zur AfD und zum Bauhaus gesagt hat

ARD-Magazin Titel, Thesen, Weimer: Was der Kulturstaatsminister in Dessau zur AfD und zum Bauhaus gesagt hat

Der MDR hat die Kultur-Reihe „Titel, Thesen, Temperamente“ im Bauhaus-Museum Dessau aufgezeichnet. Im Gespräch war Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Es ging um das Thema „Wie viel Staat braucht die Kultur?“.

Von Thomas Steinberg Aktualisiert: 09.12.2025, 10:50
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer war zu Gast bei der Sendung „Titel, Thesen, Tmeperamente“ im MDR.
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer war zu Gast bei der Sendung „Titel, Thesen, Tmeperamente“ im MDR. Foto: MDR

Dessau/MZ. - Das sonst eher nüchterne Foyer des Bauhaus-Museums ist an diesem Abend kaum wiederzuerkennen: Rechtecke und Quadrate leuchten farbig, eine weiße, runde Fläche markiert eine Bühne, um die herum die Zuschauer positioniert sind. „Herzlich willkommen zu unserem ersten ttt-Talk aus dem Bauhaus-Museum in Dessau“, begrüßt Siham El-Maimouni die Gäste.