Besondere Einblicke Tipps zum Tag des offenen Denkmals in Dessau und Umgebung

Unter dem Motto „Kulturspur. Ein Fall für den Denkmalschutz“ öffnen am Sonntag zahlreiche historische Gebäude auch in Dessau-Roßlau. Unter anderem sind Schloss Georgium, der Neue Wasserturm, das Bad im Rehsumpf aber auch die Villa Liebig dabei. Was Besucher dort erwartet.