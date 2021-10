Tipps von Polizei: Wie können sich Dessau-Roßlauer am besten gegen Einbrecher wappnen?

Dessau/MZ - „Nahezu jeden Tag ereignen sich mehrere Einbrüche in Wohnungen, Privathäuser und Gewerbeobjekte“, sagt Doreen Wendland, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Dessau. Nicht von ungefähr macht die Polizei daher rund um den Tag des Einbruchschutzes am 31. Oktober auf das Thema aufmerksam. So hängen Banner „Sicher wohnen mit Einbruchsschutz“ am Paul-Greifzu-Stadion und beim Polizeisportverein in Dessau-Süd.

Gerade in der dunklen Jahreszeit gewinnt das Thema an Bedeutung, sagt Wendland und weiß: „Neben materiellen Verlusten ist die Beeinträchtigung des Sicherheitsempfindens die schwerwiegendste Folge der Tat.“ Besonders schlimm sei es, wenn es zu einem direkten Kontakt der Opfer mit einem Täter gekommen ist.

Woher bekommen Bürger Informationen, wie der Schutz gegen Einbrecher am besten geht?

Aber woher bekommen Bürger Informationen, wie der Schutz am besten geht? Die Aktionstage zum „Tag des Einbruchschutzes“, die lange Zeit von Polizei und Firmen im Dessau-Center durchgeführt wurden, finden nicht mehr statt. „In unserer Region sind alle Aktivitäten nach und nach eingeschlafen“, bedauert Gert Sandow, Chef der EAB Sandow GmbH. „Zu wenig Teilnehmer, Akteure, Kunden, Besucher“, zählt der Dessauer auf. Einbrecher hält das aber nicht ab. Doch Sandow sieht einen Lichtblick bezüglich der Information für die Bürger - beim Landeskriminalamt (LKA).

„Seit 30 Jahren kämpfe ich und setze ich mich dafür ein, dass auch unser Bundesland Sachsen-Anhalt eine ,Errichterliste von Unternehmen für Überfall- und Einbruchmeldeanlagen’ beim LKA bekommt“, sagt der Unternehmer. Jeder Bürger, Gewerbetreibende, Planer, Architekt könne sich hier informieren, was er zum Schutz des Eigentums machen kann - und vor allem, an welche Firmen er sich wenden kann.

„Wir haben es geschafft, die umfassenden Prüfungen des LKA zu bestehen und sind jetzt gelistet“

Die Unternehmen, die in den Errichterlisten aufgeführt sind, werden vorher auf ihre Eignung von Fachkräften der Polizei geprüft und mit Aufnahme in die Liste von Sicherheitstechnik empfohlen, wie Michael Klocke, Pressesprecher im LKA, erklärt. Natürlich liegt die Entscheidung bei den Interessierten, ob sie einem der gelisteten Unternehmen einen Auftrag erteilen oder nicht, so Klocke.

Die Grundlage, welche Firmen in die Listen aufgenommen werden, ist ein bundeseinheitliches Verfahren. Dabei geht es um fachgerechte Kundenberatung ebenso wie um die Einhaltung von technischen Normen, die fachgerechte Montage und auch die Beachtung von Einbauvorschriften der Hersteller.

Der Dessauer Unternehmer Sandow ist stolz: „Wir haben es geschafft, die umfassenden Prüfungen des LKA zu bestehen und sind jetzt gelistet.“ Die Übersicht ist aber noch so jung, dass bislang erst zwei Firmen im Bereich Überfall- und Einbruchmeldeanlagen aufgeführt sind. Im Bereich Videoüberwachungsanlagen ist EAB Sandow bisher die einzige Firma. Das soll sich laut LKA bald ändern. Firmen sind aufgerufen, sich auf freiwilliger Basis um Aufnahme zu bewerben.

Auch beim Präventionsmobil des LKA, das landesweit unterwegs ist, kann man sich beraten lassen

Im Bereich Mechanische Sicherungseinrichtungen - hier geht es zum Beispiel um die Nachrüstung von Fenster und Türen mit entsprechenden Schlössern und Sperrbügeln - gibt es schon seit dem Jahr 2000 eine entsprechende Empfehlungsliste. Mehr als 50 Firmen aus Sachsen-Anhalt sind aufgeführt, darunter mit der Becker Sicherheitstechnik und der Tischlerei Körting auch zwei Firmen aus Dessau.

Zu finden ist die Übersicht auf der Internetseite der Landespolizei. Auch beim Präventionsmobil des LKA, das landesweit unterwegs ist, könne man sich beraten lassen, so Klocke. Ebenso bei den Präventionsberatern in den Polizeirevieren.

Sprecherin der Polizeiinspektion verweist zudem auf eine besondere Aktion zum Tag des Einbruchschutzes

Auch in Dessau-Roßlau wird jetzt, da die Nächte länger werden, die Präventionsarbeit mit Hinweisen rund um den Einbruchsschutz intensiviert. „Die Regionalbereichsbeamten stehen für Gespräche gern zur Verfügung“, betont Doreen Wendland.

Die Sprecherin der Polizeiinspektion verweist zudem auf eine besondere Aktion zum Tag des Einbruchschutzes am 31. Oktober. Auf dem Besucherparkplatz des Polizeireviers Dessau-Roßlau wird von 10 bis 12 Uhr ein Präventionsstand der Polizei eingerichtet. Dort können sich Interessierte informieren.

Die Errichterlisten gibt es über die Seite www.polizei.sachsen-anhalt.de Unter dem Stichwort Kriminalprävention sind entsprechende Flyer und Broschüren aufgelistet.