Um die Arbeit von Tierschutzverein und Tierheim in Dessau für nachfolgende Generationen festzuhalten, trägt Familie Spillner Material für Chronik zusammen. Warum die Spurensuche oft kompliziert ist. Welche Fragen offen sind.

Tierschutz und Tierheim in Dessau - Familie Spillner trägt Material für eine Chronik zusammen

Martina Spillner hat zur Geschichte des Dessauer Tierschutzvereins gemeinsam mit Ehemann Reinhard Spillner (rechts) fast drei Jahre lang recherchiert. Die Lage des Tierheims im Hochwassergebiet neben dem Muldedeich Am Friedrichsgarten hat den Tierschützern lange Zeit das Leben schwer gemacht.

Dessau/MZ - Die Spurensuche war und ist kompliziert. Grundbuch-, Katasteramt oder gar länderweites Grundbucharchiv in Barby? Telefonisch, persönlich oder per Mail - wo und in welcher Form auch immer Martina und Reinhard Spillner vorstellig wurden: Anfragen zu Grundbucheinträgen erfordern Zeit. Ein Jahr mindestens. Ohne Garantie für aussagekräftige Funde aus grauer Vorzeit.