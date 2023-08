Tierschutz in Sachsen-Anhalt Verein in Dessau hilft Mensch und Tier: Was tun, wenn das Geld nicht fürs Futter reicht?

Der „Pfötchen“-Verein in Dessau-Roßlau unterstützt sowohl die Menschen in der Region als auch ihre Haustiere. So sind rund 100 Personen auf regelmäßige Futterspenden angewiesen. Doch das ist längst nicht das einzige Betätigungsfeld der ehrenamtlichen Helfer.