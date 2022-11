Änderungen ab 1. Januar Tierpark in Dessau hebt die Eintrittspreise an - Freiwilliger „Zoo-Euro“ wird eingeführt

Der Dessauer Tierpark, die beliebte Freizeiteinrichtung in der Stadt, erhöht ihre Preise, bietet aber auch neue Angebote an. Was es mit einem freiwilligen „Zoo-Euro“ auf sich hat