Dessau/MZ. - Mit seinem weißen, fast hellbraunen Fell fällt Juri inmitten der anderen Tiere mit dunklerem, grau-braunen Fell richtig auf. Der junge Rentierbulle ist der neueste Zugang des Dessauer Tierparks. Wie die Stadt mitteilt, gesellte er sich vor einigen Tagen zur Rentierdamengruppe.

Juri ist ein Jahr alt und kommt aus dem tschechischen Zoo Olomouc nach Dessau-Roßlau. Hier soll er die Gruppe komplettieren. Er sei ein sehr geselliges Tier und habe sofort Kontakt mit den Damen im neuen Gehege aufgenommen. „Nun muss er aber auch zeigen, dass er sich als Männchen durchsetzen kann, denn unsere Damen sind eine eingeschworene Gemeinschaft“, sagt Obertierpflegerin Marion Schüler, die sich darüber aber keine allzu großen Sorgen macht. „Die erste Zusammenführung war von freundlicher Neugier auf beiden Seiten geprägt“, berichtet sie.

Nach einer Legende der nordischen Nomadenvölker soll es Glück bringen, ein weißes Rentier zu sehen oder zu berühren. Auch wenn Juris Fell nicht komplett weiß ist, lädt der Tierpark Dessau jeden ein, auf der handgefertigten Bank vor dem Rentiergehege Platz zu nehmen und den Blick und die Gedanken schweifen zu lassen.

Die Bank wurde dem Tierpark Dessau anlässlich der Goldenen Hochzeit des Ehepaares Wolfgang und Brigitte Hanke im letzten Jahr übergeben. Das Umfeld der Bank gestalten die Handwerker und Gärtner gerade neu - bis Ostern soll alles fertig sein.

Rentiere faszinieren auf vielfältige Weise. Sie sind die einzige Hirschart, bei der auch die Weibchen ein Geweih entwickeln. Auf ihren langen Wanderungen durch die arktischen Regionen zeigen sich ihre einzigartigen Anpassungen an das Klima. Ihr dichtes Fell und ihre speziellen Hufe machen sie zu wahren Meistern der arktischen Wildnis.

Rentiere benötigen spezielles Futter und sind deshalb für den Tierpark in Dessau sehr teure Tiere

Diese Anpassungen ziehen besondere Bedürfnisse in der Zoohaltung nach sich. Denn die Rentiere benötigen spezielles Futter. „Die Rentierflechte wächst in sehr kargen, arktischen Regionen, aber nicht hier bei uns. Sie bietet aber genau die Mineralstoffe und Proteine, die so ein Rentier benötigt“, weiß Astrid Buhro, Expertin in der Futterküche des Tierparks. „So gesehen sind die Rentiere die kostenintensivsten Tiere bei uns.“

Tatsächlich beträgt die Jahrespatenschaft für ein Rentier 500 Euro. Wer Juri bei seinem Start im Tierpark Dessau unterstützen möchte, kann sich jederzeit per E-Mail an [email protected] für eine Patenschaft anmelden - auch für viele andere Tiere.