Tierpfleger im Tierpark in Dessau haben seit Anfang Februar dreimal Nachwuchs entdeckt, jedes Mal bei einer australischen Tierart. Dabei ist auch eine Premiere.

Dessau/MZ. - Es ist jedes Jahr ein Kopf-an-Kopf-Rennen im Tierpark Dessau: Welche Tierart bringt den ersten Nachwuchs des Jahres zur Welt? Diesmal geht der „Sieg“ nach Australien. Bei einem Bennettkänguru lugt seit Anfang Februar ein kleines Köpfchen aus dem Beutel.

Mehrere Tierbabys geboren: Bennettkänguruh, Hühnergänse, Schwarznasenschaf - Baby-Boom zum Jahresstart im Tierpark Dessau. (Kamera: Thomas Ruttke, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Auch eine zweite australische Tierart überraschte die Tierparkmitarbeiter mit ihrem zeitigen Nachwuchs. Zwei Küken sind am vergangenen Wochenende bei den australischen Hühnergänsen geschlüpft.

Reviertierpflegerin Alexandra Märker hatte den Nachwuchs bei den morgendlichen Arbeiten im Gehege am Samstag, 10. Februar, entdeckt. Als die sonst so aktiven Tiere sich nicht vom Nest entfernen wollten, wusste sie dieses abweichende Verhalten sofort zu deuten. „Ich musste natürlich nachsehen, wie viele Küken geschlüpft waren und ob es ihnen gut geht“, berichtet Märker in der Mitteilung der Stadt Dessau. Das hat der Mutter im ersten Moment nicht gefallen. „Die beiden Küken sind jedoch sehr entspannt und überhaupt nicht ängstlich.“

Anfang Februsr sind zwei Küken bei den Hühnergänsen geschlüpft. Foto: Tierpark

Sehen kann man die kleinen Hühnergänse im Moment noch nicht, denn die ersten Laufversuche werden sie geschützt im Stall absolvieren. Das Elternpaar ist dementsprechend aufgeregt und bleibt nah bei den Küken. Dennoch hört man deutlich ihr typisches Grunzen und Quaken. „Sie verteidigen lautstark ihr Revier und beschützen ihren Nachwuchs. Das machen sie toll!“, freut sich die Tierpflegerin.

Auch Tierparkleiter Jan Bauer ist sehr stolz auf diese Nachwuchspremiere. „Es freut mich besonders, dass wir diesen außergewöhnlichen Nachwuchs in unserem 66. Jubiläumsjahr unseren Besuchern zeigen können“. Hühnergänse werden nicht allzu oft gezeigt und noch weniger nachgezüchtet.

Nach den Bennettkängurus und den Hühnergänsen geht auch Platz drei im Rennen um den frühsten Nachwuchs im Dessauer Tierpark 2024 nach Australien. Tierpfleger Nils Lehmann hat am Dienstagmorgen ein kleines Walliser Schwarznasenschaf entdeckt. „Das kleine Böckchen bleibt erstmal mit dem Mutterschaf zusammen im Stall und darf dann später mit in die große Gruppe auf der Anlage“. Dort dürfte das niedliche Schäfchen wohl bald zu den Publikumslieblingen zählen.

Nachwuchs bei den Bennetkängurus im Tierpark Dessau Foto: Tierpark

Während das Geschlecht des kleinen Schafs schon bekannt ist, heißt es bei den Kängurus und Hühnergänsen noch abwarten. Der Tradition folgend dürfen diejenigen, die den Nachwuchs entdeckt haben, das Tier auch benennen. Einzige Bedingung ist der Anfangsbuchstabe des Namens. In diesem Jahr beginnen alle Tiernamen im Tierpark Dessau mit dem Buchstaben G.