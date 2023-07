Die Gründe für die Verzögerung bei der Umsetzung des Dessauer Tierparkkonzeptes kann Planer Tom Fischer so nicht akzeptieren und warnt vor den Folgen. Sowohl für den Tierpark als auch für die Stadt Dessau.

Dessau/MZ - Beim Blick auf das ehemalige Bahngelände am Tierpark wächst bei Tom Fischer die Unruhe. Vandalismus, Feuerschäden, Verfall - „Hier ist Gefahr in Verzug und dringender Handlungsbedarf“, mahnt der Stadtplaner, der in einer Bürogemeinschaft mit dem Büro ding.fest dessau das Tierparkentwicklungskonzept erarbeitet hat.