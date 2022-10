Tierfreunde aus Dessau fangen 80 Katzen ein - Ziel: Mit Kuschelstunden an Menschen gewöhnen

Für ihre Arbeit zur Katzenrettung, Versorgung sowie Kastration und Nachsorge sind anlässlich des Tierheimtages 2022 in Dessau-Roßlau unermüdliche Frauen geehrt worden.

Dessau/MZ - Ihre „Arbeitsplatzbeschreibung“ lässt sich einteilen in die Arbeitsfelder „Fänger und Päppler“. Am Ende des Tages aber macht in diesem kleinen, ehrenamtlichen Team jeder alles. Ihr Ziel ist die Linderung des Katzenelends bei wild lebenden Tieren mit großer Nachkommenschaft.