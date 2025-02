Der Kemberger Erik Lauterbach fotografiert unter dem Namen „EL-Media“ gern Fahrzeuge. Auch in Dessau ist er unterwegs und hat zuletzt einen besonderen Seat vorm Bauhaus abgelichtet.

Dessau/MZ. - Selber Autofahren darf er erst seit zwei Jahren, doch die Faszination für alles, was einen Motor und Räder hat, war schon vorher da. Ob Simson, hochgezüchteter Sportwagen, Oldtimer oder speziallackierter Kombi – Fahrzeuge haben es dem 19-jährigen Erik Lauterbach angetan. Unter dem Namen „EL-Media“ ist der Kemberger in Anhalt als Fahrzeugfotograf unterwegs und in der Szene inzwischen bekannt.