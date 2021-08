Tiefbauamt korrigiert Endtermin - B184 in Mosigkau bleibt länger voll gesperrt

Die Baustelle der B 184 in Mosigkau.

Dessau/MZ - Die Vollsperrung der B185 in Mosigkau bleibt von Kommunikationspannen begleitet: Erst wurde die Baumaßnahme im Baustellenkalender zum 26. Juli angekündigt, startete dann aber am 2. August. Am Donnerstag teilte die Pressestelle der Dessau-Roßlauer Stadtverwaltung mit, dass das Tiefbauamt „zwischenzeitlich den irrtümlich mitgeteilten Endtermin der Maßnahme“ korrigiert habe. Statt bis Dienstag, 10. August, bleibt die Bundesstraße nun bis Freitag, 13. August, gesperrt. Die Umleitung erfolgt bis dahin weiter über Rosefeld und Quellendorf.