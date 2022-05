Tiefbau in extrem: Dessauer Firma Echterhoff baut seit 30 Jahren Tunnel, Schleusen und Brücken

Dessau/MZ - Wer glaubt, dass man auf dem Hof eines Tiefbauunternehmens Baumaschinen zu sehen bekommt, liegt falsch - zumindest im Fall der Dessauer Echterhoff Bau GmbH in der Polysiusstraße. „Sobald hier zwei Maschinen stehen, werde ich schon nervös“, erklärt Niederlassungsleiter Rainer Süßmann. Denn in der Regel seien Maschinen und Angestellte auf Baustellen überall in Deutschland ständig im Einsatz und so solle das auch sein.