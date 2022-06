Theater in Dessau-Roßlau nur noch für Geimpfte offen: Was 3G-Karteninhaber jetzt tun können

Dessau/MZ - Bislang stand der Theaterbesuch in Dessau trotz Corona auch Ungeimpften frei. Das Publikum konnte wählen zwischen 2G- und 3G-Aufführungen. Seit Mittwoch allerdings lichtet sich der Vorhang für Ungeimpfte gar nicht mehr. Aufgrund der aktuellen Regeln der Landesregierung für Innenräume gilt in den Theatern, aber auch in den Kinos im Land 2G. Kultur bleibt Geimpften und Genesenen vorbehalten.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<