Teurer als Erntemaschinen: Warum Dessau-Roßlau trotzdem Baumstämme mit Pferden aus den Wäldern holt

Rocco Rösch im Februar mit seinen Stuten Paula und Rieke im bercker Bruch. Die Stämme werden an einer Kette an ein Geschirr gegängt.

Dessau-Roßlau/MZ - Für Spaziergänger mag es auf den ersten Blick wie historisierende Folklore aussehen, wenn Kaltblut-Besitzer Rocco Rösch mit seinen beiden Pferden an einer Kette Baumstämme aus dem Wald herauszieht. Doch der Einsatz von sogenannten Rückepferden, den die Stadt Dessau-Roßlau im Winter getestet hat, hat durchaus einen forstwirtschaftlichen Sinn: Werden die Stämme gefällter Bäume von Vierbeinern statt schweren Erntemaschinen bewegt, schont das den Waldboden. Das klappt so gut, dass die Stadt in bestimmten Bereichen nun dauerhaft auf Rückepferde setzen und dafür 10.000 Euro jährlich ausgeben will.