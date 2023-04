Elbebrücke B184 in Roßlau Termine vorverlegt - Vollsperrung der Elbebrücke zum Ska-Festival im Juni abgewendet

An der Elbebrücke in Roßlau wird bis Herbst gebaut. Zwei Vollsperrungen über das Wochenende waren vorgesehen. Und umstritten. Nun gibt es Bewegung. Schon jetzt am Wochenende wird es eng.