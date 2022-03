Teenager bemalen in der Kreuzkirche einen Sarg nach eigenen Ideen und Entwürfen

Dessau/MZ - Die Sonne lacht und Schule ist auch nicht. Kann es für 15-jährige Teenager besser laufen? Die beiden neunten Klassen der Sekundarschule Kreuzberge lassen seit Montag ihre Schulbänke links liegen. Ein Tausch, der es in sich hat: Bis Freitag läuft die interkulturelle-religionsphilosophische Schulprojektwoche. Seit inzwischen gut 15 Jahren kooperieren Sekundarschule und das Kinder- und Jugendpfarramt der Evangelischen Landeskirche Anhalt bei der Ausgestaltung der Projektwochen.

Vier Projektgruppen nähern sich einem oft unausgesprochenen Thema an

Nach dem Vorjahr zum zweiten Mal führt Jugendbildungsreferent Carsten Damm die jungen Leute heran an ein hochsensibles Thema: Zu den existenziellen Angelegenheiten des menschlichen Lebens gehören auch das Sterben und der Tod. Wie bringt man so etwas heran an Jugendliche an der Schwelle zum Erwachsensein? „Ungezwungen, ohne Vorgaben - im Gespräch oder mit praktischen Angeboten“, sagt Damm.

Die etwa 40 Schülerinnen und Schüler der Klassen 9a und 9b der Kreuzbergschule bilden vier Projektgruppen. Neben Gesprächen, Musik und Tanz arbeiten zwei Kreativgruppen: Eine Gruppe entwirft, gestaltet und produziert ein Hörspiel. Eine zweite widmet sich in der Projektwoche der Bemalung eines Sarges. Das ist Damms Gruppe. Sie trifft sich eine Woche lang morgens ab 8 Uhr in der Kreuzkirche Dessau-Süd. Zwölf Teilnehmer hatten sich angemeldet.

Farbe und Dramatik im Naturpanorama auf dem Sargdeckel

Am Montag wurde nach der Projektvorstellung und thematischen Einführung der Sarg aus hellem Kiefernholz zunächst grundiert. Auch „Haus- und Denkaufgaben“ gab es: Die Mädchen und Jungen bekamen Schablonen, auf denen sie ihre Ideen zur Bemalung skizzieren konnten.

Aus diesen Vorschlägen wählte die Gruppe dann den Favoriten für „ihren“ Sarg und griff ab Dienstag zu Farbe und Pinsel, um die vier Seitenfronten und den Deckel zu bemalen. Die zentrale Idee für das „Dach“ als größte Fläche hatte Justin Krüger (15 Jahre): Eine Landschaft mit See vor einem Wald und unter einem Himmel im wechselnden Licht und Stimmung zwischen Morgen und Abend. „War wohl ganz gut angekommen“, meint der ruhige Junge, zu dessen Lieblingsfächern Kunst und Zeichnen „eigentlich nicht“ zählen. An den Seiten-, Stirn- und Fußflächen des Sarges bringen die Mädchen Blumenmotive, Rosen, Dornen und kleines Getier an. Ein Schmetterling und der Marienkäfer darf in dem bunten Natur-Panorama natürlich nicht fehlen. Bei den Mädchen gehört der Kunstunterricht sowieso auch zu den Lieblingsfächern in der Schule. Annalena (9a) mag weiter Sozialkunde und Geschichte, Mariella (9b) hingegen auch Sport und Mathe.

Wie denken andere Kulturen über Sterben und Tod? Exkursion zu hier beheimateten Weltreligionen

Am Mittwoch nun legten die jungen „Sargmaler“ die Pinsel kurz beiseite und gingen in ihrer Projektwoche auf Exkursion. Jetzt lernten sie Vertreter der verschiedenen in Dessau-Roßlau ansässigen und beheimateten Weltreligionen kennen. Es gab Besuche aus der Jüdische Gemeinde zu Dessau und Kontakte zu den muslimischen Gläubigen.

Für die Organisatoren der Projektwoche war hier die Möglichkeit, mit jungen Menschen über die oft verdrängten Themen Tod und Sterben ins Gespräch zu kommen. „Davon wird bei Ihnen schon etwas hängenbleiben“, ist Carsten Damm überzeugt. Auch von den unterschiedlichsten religiösen Vorstellungen und Gebräuchen verschiedener Kulturen.

Am Donnerstag kommt der fertige Sarg zur Evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in die Marienstraße, wo am Freitag die Abschlusspräsentation der Projektwoche der Sekundarschule Kreuzberge ins Haus steht.