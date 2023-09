Rückblick auf das Bauhausfest 2023 Tausende werden angezogen von „Mechanischen Körpern“ am Bauhaus Dessau

Zwei Tage lang wurde das Bauhausfest in Dessau gefeiert. Die Tanzperformance „Mekanic“ von Celia Millán begeisterte am Ateliergebäude. Am Sonnabend begann das Fest schon am Nachmittag in der Innenstadt. Wie es war und was sich Besucher wünschen.