Täter erbeutet am frühen Morgen Bargeld aus Tankstelle in der Raguhner Straße

Am frühen Samstagmorgen wurde in Dessau eine Tankstelle überfallen.

Dessau/MZ/AGE - Unbekannte haben eine Dessauer Tankstelle überfallen. Das bestätigte die Polizeiinspektion Dessau am Sonntag auf MZ-Nachfrage. Die Tat ereignete sich am frühen Samstagmorgen. Gegen 5.30 Uhr betrat eine männliche Personen den Verkaufsraum der Tankstelle in der Raguhner Straße und soll die Verkäuferin mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht haben. Der Täter erbeutete der Polizei zufolge Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich und entkam unerkannt. „Wir ermitteln wegen schweren Raubes“, sagte Polizei-Sprecher Johannes Braun. Ob die Frau bei dem Raub verletzt wurde, das wollte die Polizei am Sonntagabend