Tankstelle in der Junkersstraße Dessau betroffen - Betrüger tanken voll und fahren davon

An einer Tankstelle.

Dessau/MZ - Gleich in zwei Fällen haben Unbekannte an einer Tankstelle in der Dessauer Junkersstraße ihre jeweiligen Autos betankt und sind anschließend davongefahren, ohne die Rechnung zu begleichen.

Wie die Polizei erst am Freitag berichtete, ereignete sich der erste Fall von Tankbetrug bereits am vergangenen Sonntag gegen 21.50 Uhr. Der zweite folgte am Dienstag gegen 19 Uhr. Es entstand ein Gesamtschaden von insgesamt 166,47 Euro.

Ob die Taten in Zusammenhang stehen könnten, teilte die Dessauer Polizei nicht mit. Die Ermittlungen dauern an.