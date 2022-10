T. Lux Feininger und Franz Ehrlich - Bauhaus Museum Dessau zeigt Überraschung im Doppelpack

Die „Zwischenspiele“ im Bauhaus Museum in Dessau zeigen seit der vorigen Woche Studentenarbeiten von T. Lux Feininger und Architekturen von Franz Ehrlich. Die sind für jeden Bauhaus-Enthusiasten eine Reise wert. Was es zu entdecken gibt.

(Foto: © The Estate of T. Lux Feininger )

Dessau-Roßlau/MZ - Ein Zwischenspiel? Ja, aber mit großer Kapelle. Was da in der vorigen Woche im Dessauer Bauhaus Museum als „Zwischenspiel“-Präsentation in der Dauerausstellung vorgestellt wurde, ist für jeden Bauhaus-Enthusiasten eine Reise wert. Geboten wird eine Überraschung im Doppelpack.