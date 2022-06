Sushi statt Big Mac - Vietnamese eröffnet in Dessau ein Restaurant im ehemaligen McDonald's

Im ehemaligen McDonald’s-Restaurant an der Museumskreuzung eröffnet ein vietnamesisches Restaurant. Nicht nur das Essen ist traditionell, sondern auch die Art, am Tisch zu sitzen. Warum der Betreiber an den Handwerkern fast verzweifelt wäre.

Dessau/MZ - Dort, wo einst die Pommes frites im heißen Fett schwammen, steht jetzt ein großer, schwarzer Reiskocher. Da, wo bis vor drei Jahren Cheeseburger belegt wurden, rollt der Koch mit geschickten Handgriffen Sushi. Und vor dem Tresen, an dem sich Kunden zwischen Milchshake, Cola und Softeis entscheiden konnten, versprühen rosafarbene Kirschblätter Farbe in dem gänzlich neu gestalteten Restaurant. Aus der ehemaligen und 2019 geschlossenen McDonald’s-Filiale in der Kavalierstraße ist ein feines asiatisches Restaurant geworden. Am heutigen Freitag um 16 Uhr eröffnet das „Kaori“ - aus dem Japanischen übersetzt etwa: „aromatisch“