Superblitzer an A9 bei Dessau im Einsatz - Über 1.900 Autofahrer an sechs Tagen geblitzt

Dessau/MZ - Der Superblitzer der Polizeiinspektion Dessau hat vergangene Woche fast 2.000 Autofahrer geblitzt. Das geht aus aktuellen Zahlen hervor. Der „Enforcement Trailer“ hatte vom 22. Juli bis 27. Juli auf der A 9 in Richtung München zwischen Vockerode und Dessau-Ost gestanden. Dort gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. Häufige A-9-Fahrer wissen eigentlich um diese Stelle.

Was nichts heißen muss: Dieses Mal wurden an sechs Tagen 1.979 Verstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 213 km/h. Mehr als 70 km/h zu schnell kostet ein Bußgeld von 700 Euro, dazu kommen zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Ein zweiter Kontrollpunkt befand sich am Dienstag auf der A9 zwischen Dessau-Süd in Thurland. Im dortigen 80er Bereich wurden 4.635 Autos gemessen - 47 waren zu schnell. Der Spitzenreiter hatte hier 144 km/h.