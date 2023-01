Suche nach 80-Jähriger konzentriert sich auf Waldersee, Fdie Dessauer Wasserstadt und auf Vockerode

Dessau/MZ - Die Dessauer Polizei wird die Suche nach der 80-jährigen Regina Wittig am Mittwoch fortsetzen. „Wir haben Hoffnung, dass die Rentnerin lebt“, sagte Robin Schönherr, Sprecher der Polizeiinspektion Dessau. Die Suche der Polizei konzentriert sich mittlerweile auf die Wasserstadt von Dessau, auf Waldersee und Vockerode. Denn Regina Wittig ist entgegen ersten Meldungen keine Dessau-Roßlauerin, sondern sie hat ihr Wohnumfeld in der Gemeinde Oranienbaum-Wörlitz. Die Fährtenhunde hatten am Montag die Spur der Vermissten in der Wasserstadt aufgenommen. Dort sowie in Waldersee und Vockerode sollen am Mittwoch nochmals Befragungen durchgeführt werden. Denn es könne ja sein, dass Wittig zwischenzeitlich gesehen wurde und wieder verschwunden ist, so die Theorie. Die Polizei sucht nach wie vor nach Zeugen, die die Frau gesehen haben könnten, sagte Polizei-Sprecher Schönherr.

