Meinsdorf/MZ/HTH. - Einen Wechsel hat es im Meinsdorfer Ortschaftsrat gegeben. Wie Ortsbürgermeister Hans-Peter Dreibrodt mitteilte, hat Bodo Wallwitz aus persönlichen Gründen seinen Rücktritt aus dem Ortschaftsrat erklärt.

Bodo Wallwitz war erst in dieser Legislaturperiode Mitglied im Ortschaftsrat geworden und zum stellvertretenden Ortsbürgermeister gewählt worden. An seine Stelle rückt Franziska Spuhn von der Meinsdorfer Liste in den Ortschaftsrat nach.

Für die Wahl des stellvertretenden Ortsbürgermeisters, die nach dem Rücktritt von Bodo Wallwitz notwendig wurde, hatte einzig Chris Lückert (CDU) kandidiert. Lückert, der bereits Erfahrung im Ortschaftsrat hat und die zweite Legislaturperiode in dem Gremium mitarbeitet, wurde einstimmig gewählt.