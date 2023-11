Die Dessau Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern geben? Zudem soll sich ein Radfahrer melden, der in die Wäscheleine gefahren ist.

Stühle, Blumenkübel und Tische verrückt - Unbekannte spannen Wäscheleine über Straße in Dessau

Blick in die Zerbster Straße.

Dessau/MZ. - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag in der Dessauer Innenstadt mehrere Stühle, Blumenkübel und Tische quer über die Zerbster Straße gestellt und im Anschluss eine Wäscheleine über die Zerbster Straße gespannt. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt.