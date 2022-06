Methodische Fehler in Städtevergleich? Studie bescheinigt Dessau bundesweit beste Facharzt-Versorgung - Doch Fachleute zweifeln Ergebnis an

Die Studie eines Ärzteportals will herausgefunden haben, dass die Arzt-Dichte im Vergleich zur Einwohnerzahl in Dessau-Roßlau besonders hoch ist. Es seien in vielen Fachrichtungen ausreichend Ärzte vorhanden. Doch wie passt das mit vollen Wartezimmern und langen Wartezeiten auf einen Termin zusammen? Die kassenärztliche Vereinigung hat große Zweifel an der Studie.