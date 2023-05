Dessau/MZ - Im schrumpfenden Dessau-Roßlau herrscht keine Wohnungsnot? Von wegen! Auch wenn der Wohnungsmarkt in der Stadt für Normalverdiener deutlich entspannter ist als in Metropolen wie Leipzig oder Berlin - für Studenten gilt das nicht. Das belegen Zahlen des Studentenwerks Halle, das auch für Dessau zuständig ist. Demnach sind 98 Prozent aller Wohnheimplätze derzeit ausgelastet. Neue Studenten haben also so gut wie keine Chance mehr, in ein kostengünstiges Appartement abseits der privaten Vermieter oder Genossenschaften zu ziehen.

