Studenten wollen ehemaliges Café Hügel in Dessau wiederbeleben - Starttermin steht fest

Dessau/MZ - Der 1. Juli war schon ein kleiner Vorgeschmack auf das, was bald Alltag werden könnte in der Ferdinand-von-Schill-Straße. Im und am ehemaligen Café Hügel trafen sich Menschen, tranken Tee und Kaffee miteinander und kamen bei einem Stück Kuchen ins Gespräch. Das Café Schillig ging Anfang Juli für zunächst einen Tag in den Probebetrieb.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<