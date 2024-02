Zwar gab es im vergangenen Jahr deutlich mehr Niederschläge, doch das hat noch nicht zur Erholung der Bäume geführt. Wie das Dessauer Betreuungsforstamt die Lage der Wälder in Anhalt einschätzt.

Stress trotz vieler Niederschläge - Jeder zehnte Baum in Dessau und Umgebung ist stark geschädigt

Durch die anhaltende Trockenheit gibt es in den Wäldern noch immer viele Schäden. Der Waldbesuch kann deshalb gefährlich werden, weshalb es Hinweisschilder gibt.

Dessau/Rosslau/MZ. - 2023 fielen in Anhalt und der Dübener Heide mehr Niederschläge als in den Jahren zuvor. Die Werte lagen sogar über dem langjährigen Mittel. In den Wäldern hat das die seit Jahren anhaltende Entwicklung nicht aufhalten können: die Bäume leiden unter dem Klimawandel, jeder zehnte Baum ist stark geschädigt.