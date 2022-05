Streit um Umgang mit trächtiger Katze im Dessauer Tierheim eskaliert - Hauptversammlung abgesagt

Dessau/MZ - Der Streit im Dessauer Tierschutzverein, der das Tierheim am Friedrichsgarten betreibt, spitzt sich weiter zu. Das Vereinsmitglied Lutz Lange, das von Vorstand Andreas Lamm vor einigen Tagen ein Hausverbot ausgesprochen bekommen hat, hat nun Anzeige bei der Polizei erstattet.

Hintergrund ist ein Schreiben des Vorstands, in dem er die für den Montag angesetzte Jahreshaupt- und Wahlversammlung kurzfristig absagt und Lange namentlich erwähnt. So heißt es über den Tierfreund, er betreibe eine „Kampagne gegen den Verein, den Vorstand und das Tierheim“ und lege ein „unsägliches Auftreten“ an den Tag. Lange fühlt sich verleumdet und hat Lamm als Vereinsvorsitzenden daraufhin am Wochenende bei der Polizei angezeigt.

Als Grund für den Ausfall der Versammlung wird die Erkrankung zweier Vorstandsmitglieder genannt. Ein Ersatztermin werde zu gegebener Zeit mitgeteilt.

Das Tierheim in Dessau kommt nicht zur Ruhe. (Foto: Ruttke)

Streit um Katze „Maggie“ sorgt für immer neue Verwerfungen im Verein

Hintergrund für den Streit ist der Fall der Katze „Maggie“ über deren artgerechte Unterbringung es Unstimmigkeiten gegeben hatte. Lange hatte die Amtstierärztin gerufen, weil er fürchtete, die trächtige Katze werde vom Tierschutzverein in einem dunklen und kalten Schuppen gesperrt. Veterinärin und Vereinsvorstand sahen hingegen kein Problem bei der Unterbringung in dem abseits gelegenen Haus. Es handle sich nicht um eine „Hütte“ und sei weder kalt noch dunkel. Nach dem Vorfall hatte Lamm Lange Hausverbot ausgesprochen, weil er mit seinem Verhalten dem Verein geschadet habe.

In der Absage der Jahreshauptversammlung legt er noch einmal nach. Angehängt ist ein Schreiben mit der Überschrift „Katze Maggie - die Wahrheit“. Darin nimmt er noch einmal Bezug auf die Vorkommnisse vor einigen Wochen. Es geht darin auch um Detailfragen, etwa, ob ein Podest für die Katze, wie behauptet, zwei Meter hoch ist. Tatsächlich sei es 1,36 Meter hoch.

Unklar ist bis jetzt, wie sehr der inzwischen sehr kleinteilige Streit die Arbeit des Tierheims beeinflusst. Auch ein langjähriger Angestellter, der sich um sogenannte Problemhunde kümmerte, wurde von Lamm gekündigt. Lamm selbst bezeichnet die Stimmung im Verein als gut.

Streit am Tierheim in Dessau hat inzwischen auch den Stadtrat erreicht

Der Zwist hat jedoch inzwischen auch den Stadtrat erreicht. Vergangenen Mittwoch wollten sowohl Lange als auch Lamm in der Einwohnerfragestunde ihre Sicht der Dinge schildern, wurden vom Stadtratsvorsitzenden aber gebremst. Mehrere Politiker versprachen daraufhin, sich um eine Schlichtung zu bemühen.

Von Katze Maggie fehlte tagelang jede Spur, inzwischen ist sie aber an ihrer alten Futterstelle wieder aufgetaucht. Lamm zufolge war die Katze aus dem Häuschen gestohlen worden. Das Schloss sei aufgebrochen worden. Er erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei.