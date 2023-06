Eine Woche nach der Ankündigung des Oberbürgermeisters, einen Stadtratsbeschluss nicht zu akzeptieren, geht die Diskussion um die Regenbogenschule weiter. Was der Behindertenverband dazu meint.

Streit um Regenbogenschule in Dessau geht weiter - „Alle haben wenig Verständnis“

OB Robert Reck will Stadtratsbeschluss anfechten

Hier, im Areal an der Friedrikenstraßse/Flössergasse wünscht sich OB Reck die neue Schule. DWG-Blöcke müssten dafür weichen.

Dessau/MZ - Die Ankündigung von Oberbürgermeister Robert Reck (parteilos), Widerspruch gegen die Stadtratsentscheidung zum neuen Standort für die Regenbogenschule für geistig behinderte Kinder zu erheben, erhitzt die Gemüter. Selten erreichten die MZ zu einem Thema so kurz nach Veröffentlichung so viele Leserbriefe, von denen einige hier und weitere in den kommenden Tagen gedruckt werden.