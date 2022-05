Streit um Fassade am Umweltbundesamt: In Dessau-Roßlaus längste Baustelle kommt wieder Bewegung

Lange war es still um diesen Neubau des Uba.

Dessau/MZ - An der am längsten andauernden Baustelle der Stadt sind seit wenigen Tagen wieder Bauarbeiten im Gange. Es handelt sich um Rückbauarbeiten an der Fassade des Erweiterungsbaus, der zum Umweltbundesamt gehört. Vier Jahre gab es Unstimmigkeiten zwischen Bauherren und Bauunternehmen. Im Frühjahr 2018 wurde das Projekt - ein 18,5 Millionen teurer zweiter, ehrgeiziger Neubau - schließlich gestoppt.