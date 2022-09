AfD wollte Untersuchung aller Anlagen in Sachsen-Anhalt Streit um Dessauer Fischtreppe erreicht Magdeburger Landtag - Funktioniert die Anlage nicht?

Um die Fischaufstiegsanlage am Muldwehr gibt es schon länger Streit. Kritiker sagen, sie sei falsch gebaut worden und für Fische nicht geeignet. Nun sollten alle Anlagen in Sachsen-Anhalt auf ihre Funktion hin kontrolliert werden, doch das ist wohl nicht so einfach.