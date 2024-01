Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau-Rosslau/MZ. - In einem offenen Brief an Oberbürgermeister Robert Reck hat sich die Fraktion aus Grünen, FDP, Neuem Forum und Bürgerliste einen Eingriff des OB in die Abläufe des Stadtrates verbeten und ihn aufgefordert „selbstverschuldete Missverständnisse zügig aufzuklären“. Die Bunte Fraktion, wie sie landläufig bezeichnet wird, fordert eine Klarstellung des OB zu einer E-Mail, die vergangene Woche für Unmut unter den Stadträten gesorgt hatte (die MZ berichtete).