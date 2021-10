Streik zum Wochenstart - In Dessau fährt keine Straßenbahn und kaum ein Bus

Dessau/MZ - - Der Verdi-Streik im Nahverkehr hat am Montag in Dessau nahezu den gesamten Bus- und Straßenbahnverkehr lahmgelegt. Das haben die Stadtwerke bestätigt. „Von den Auswirkungen ist der gesamte Straßenbahnverkehr betroffen sowie große Teile des Busliniennetzes“, erklärte Stadtwerke-Sprecher Christian Mattke. Fahrgastinformationen zur aktuellen Situation seien unter den beiden Telefonnummer (0340) 899 2525 sowie (0340) 899 2550 erhältlich.

„Wir gehen davon aus, dass der Streik den gesamten Montag anhält und wir den regulären Fahrplanbetrieb erst mit Betriebsbeginn am Dienstag wieder aufnehmen können“, erklärte Mattke.

Verdi hatte den Streik kurzfristig am Freitag angekündigt. In Halle war schon am Sonntag zum Tag der Deutschen Einheit gestreikt worden.