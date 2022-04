Nichts fährt mehr Streik bei Bus und Bahn: Wie haben die Dessauer Verkehrsbetriebe und Fahrgäste darauf reagiert?

In Dessau kämpfen 40 Mitarbeiter der Verkehrsgesellschaft um bessere Arbeitsbedingungen - zum Leidwesen von Pendlern und Schülern. Für was die Streikenden eigentlich kämpfen und wie Fahrgäste und DVG am Montag damit umgegangen sind.