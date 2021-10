Straßenbahn fährt in Dessau einem Auto die geöffnete Tür ab - 6.000 Euro Schaden

Eine Straßenbahn in Dessau.

Dessau/MZ - Eine Straßenbahn der Dessauer Stadtwerke hat am Samstag gegen 19.30 Uhr die Tür eines Autos abgefahren. Eine 60-jährige Autofahrerin hatte in der Fritz-Hesse-Straße in einer Parkbucht gehalten und die hintere Tür ihres Renault geöffnet, als sich die Tram näherte.

Der 58-jährige Straßenbahnfahrer konnte nicht mehr bremsen und fuhr gegen die Tür. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf insgesamt 6.000 Euro.