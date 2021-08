Stolperfalle am Bauhaus Museum Dessau - Frau erhält nach Handbruch Schmerzensgeld

Dessau/MZ - Unebenes Gelände, unmarkierte Absperrungen, defekte Sportgeräte - sie können zu unliebsamen Überraschungen führen, die nicht immer glimpflich ausgehen. Kommt es zu Blessuren, die die Gesundheit beeinträchtigen, ist eine juristische Auseinandersetzung zumeist unvermeidlich. Ein Blick auf einige Streitfälle, die zuletzt die Zivilkammern des Landgerichts Dessau-Roßlau beschäftigten, zeigt, die Spannbreite solcher Vorfälle.

Sturz führte zu einem Aufenthalt in der Notfallambulanz das Dessauer Klinikums

Der Niveauunterschied der Platten, die am Bauhaus-Museum in seinem östlichen Außenbereich verbaut worden sind, wurde zum Beispiel einer älteren Dame zum Verhängnis. Die Frau, die mit weiteren Mitgliedern eines Kunstvereins aus Rheinland-Pfalz das Museum besucht hatte, kam beim Verlassen des Gebäudes aufgrund der Stufe zu Fall. Der Sturz führte zu einer Fraktur des Mittelhandknochens an der rechten Hand und einer Platzwunde an der Stirn. Ein Aufenthalt in der Notfallambulanz des Städtischen Klinikums wurde notwendig.

Im Zivilprozess, der nach dem Vorfall angestrengt wurde, ging es auch darum, ob der an einem späten Oktobernachmittag 2019 erlittene Bruch eine dauerhafte Bewegungseinschränkung der Hand nach sich zog. Von der beklagten Stiftung Bauhaus wurde dies bestritten.

Entscheiden musste am Ende aber nicht die Zivilkammer. Beide Seiten zogen nach Auskunft der Pressestelle des Landgerichts einen außergerichtlichen Vergleich vor. Von der zunächst ins Spiel gebrachten Summe, über deren Höhe keine Angaben gemacht wurden, akzeptierte die Klägerin knapp 30 Prozent.

Unfall auf der Hantelbank - Rücklehne des Geräts brach plötzlich ab

Schadensersatz und Schmerzensgeld wollte auch ein 37-jähriger Kläger gegenüber dem PSV 90 Dessau geltend machen. Der Mann, der auch als Übungsleiter engagiert ist, erlitt im Juli 2017 einen Unfall auf einer Hantelbank. Im Verlauf der zehn Wiederholungsübungen, die er mit einer 50 Kilogramm schweren Hantel absolvierte, klappte die Rücklehne des Geräts plötzlich ab. Das unvermittelte Nachgeben des Bauteils führte dazu, dass der Mann eine Fraktur der Stirnhöhle erlitt. Zudem wurden Zähne beschädigt.

Ein Unfall mit einer Hantel kann schlimme Folgen haben. (Symbolbild: DPA)

Die Verletzungen zogen wegen der komplizierten Behandlung einen einwöchigen Aufenthalt im Krankenhaus und eine zweimonatige Arbeitsunfähigkeit nach sich. Im Zivilprozess sind dem Kläger 6.500 Euro Schmerzensgeld zugesprochen worden. Laut einem technischen Gutachten war die Konstruktion der Hantelbank für das Geschehen ursächlich. „Das Gerät war nicht so in Ordnung wie es hätte sein müssen. Beim Verein lag somit eine Pflichtverletzung vor“, fasst Landgerichtssprecher Frank Straube zusammen.

Gespannter Draht auf den Kreuzbergen hat Folgen

Auch der Verein Blau-Weiß Dessau ist zu einem Schmerzensgeld in Höhe von 4.500 Euro verurteilt worden. Laut den Feststellungen der zuständigen Zivilkammer muss er auch für eventuell noch auftretende weitere Zukunftsschäden aufkommen. Vor dieser Entscheidung hatte auf dem Vereinsgelände an den Kreuzbergen ein Vor-Ort-Termin stattgefunden.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass es unterlassen worden war, einen gespannten Draht zu sichern. Damit kam der Sportverein seiner Verkehrssicherungspflicht nicht nach. Ursprünglich wollte der Kläger ein Schmerzensgeld in Höhe von mindestens 7.000 Euro erstreiten. Einen solchen Betrag hielt jedoch das Gericht für nicht angemessen. Somit muss der Mann einen Teil der entstandenen Kosten selbst tragen.