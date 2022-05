Steigende Kosten: Wird die Kugel Eis in Dessau-Roßlau bald unbezahlbar?

In vielen Bereichen steigen die Kosten für Produzenten und Verbraucher, so ist das auch beim Speiseeis. Wird Eiscreme unbezahlbar? Das sagen die Eisläden der Stadt.

Daniela Trapp, Kathi und Andreas Mülder (v.l.n.r.) präsentieren ihr Angebot im Eiscafé Jannys in der Zerbster Strasse.

Dessau-Roßlau/MZ - Mit der Sonne kommt für viele Dessau-Roßlauer die Lust auf Eiscreme. Doch angesichts der Preise in den Eisdielen der Doppelstadt könnte es so manchem Kunden eiskalt den Rücken herunterlaufen. Wie vieles andere, wird auch der Besuch in der Eisdiele teurer.