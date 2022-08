Steht Dessaus Gnadenhof für alte Tiere vor dem Aus? Verzweifelter Hilferuf aus Kleutsch

80 Tiere leben auf dem Hof in Kleutsch. Der betreibende Verein sucht händeringend ehrenamtliche Mitstreiter. „Wir sind am Ende der Fahnenstange“, sagte eine Helferin.

Dessau/MZ - Der Notruf in den sozialen Netzwerken hat zweimal drei Ausrufezeichen und schreibt in Großbuchstaben: !!!DRINGEND!!! Das SOS schickte „Ein Heim für Tiere“ vom Gnadenhof am Schwarzen Stamm in Kleutsch über die sozialen Medien in die Netzwerke der Welt.