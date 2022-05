Stehen Dessauer Klinikum und Diakonissenkrankenhaus nach Fusion vor „Kündigungswelle“?

Dessau/MZ - Ein halbes Jahr nach der Fusion von Städtischem Klinikum und Diakonissenkrankenhaus in Dessau reißen die Spannungen zwischen Leitung und Belegschaft nicht ab. Grund sind die strukturellen Veränderungen, die das Klinikum derzeit an beiden Standorten vorantreibt. Am Freitag berichtete die Bild-Zeitung sogar von einer „Kündigungswelle“. Demnach sollen zwei Chefärzte und sechs Ober- bzw. Fachärzte gekündigt haben oder gekündigt worden sein.