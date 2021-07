Staus bei Dessau drohen - Autobahn GmbH kündigt eine Tagesbaustelle ein

Dessau/MZ - Auf der A9 bei Dessau steht in dieser Woche eine Tagesbaustelle an: Zwischen den Anschlussstellen Vockerode und Coswig in Fahrtrichtung Berlin finden am Donnerstag, 22. Juli, auf etwa 500 Metern Länge Sanierungsarbeiten statt. Das hat die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Ost, angekündigt.

Dazu werden die rechten beiden Fahrstreifen gesperrt, der Verkehr wird einstreifig an der Baustelle vorbeigeführt. Zusätzlich ist an diesem Tag die Ausfahrt des Parkplatz „Kliekener Aue“ gesperrt. Alternativ steht der nachfolgende Parkplatz „Rosselquelle“ zur Verfügung.