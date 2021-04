Stau in alle Richtungen: Zwei A9-Unfälle stürzen Dessau-Roßlau in Verkehrschaos

Dessau-Roßlau - Auf den Hauptverkehrsadern von Dessau-Roßlau ging am Freitagnachmittag fast nichts mehr. Grund dafür waren gleich zwei Unfälle auf der Autobahn 9 in den Mittagsstunden, wodurch es zu Sperrungen in beide Fahrtrichtungen ...

Auf den Hauptverkehrsadern von Dessau-Roßlau ging am Freitagnachmittag fast nichts mehr. Grund dafür waren gleich zwei Unfälle auf der Autobahn 9 in den Mittagsstunden, wodurch es zu Sperrungen in beide Fahrtrichtungen kam.

Der erste Unfall ereignete sich auf Höhe der Elbeberücke bei Vockerode. Dort war gegen 12.41 Uhr ein Pkw über einen noch unbekannten Gegenstand auf der Fahrbahn gefahren, wodurch der Motor beschädigt wurde und das Fahrzeug mitten auf der Brücke in Flammen aufging.

Der Fahrer konnte sich aus dem Fahrzeug retten und blieb unverletzt. Die Fahrtrichtung Berlin wurde daraufhin voll gesperrt und konnte erst zwei Stunden später wieder freigegeben werden. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich deutlich über acht Kilometer.

Zweiter Unfall in der entgegengesetzten Fahrtrichtung fast zeitgleich

Fast zeitgleich kam es in der Gegenrichtung zwischen Dessau-Ost und Dessau-Süd zu einem Auffahrunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Lkw. In Folge der Kollision mussten zwei von drei Fahrspuren gesperrt werden. Gegen 15 Uhr dauerten die Aufräumarbeiten noch an. Abschleppdienst und Ölwehr waren vor Ort. Der genaue Hergang war am Nachmittag noch nicht endgültig geklärt. Auch hier staute sich der Verkehr deutlich über acht Kilometer.

In Folge der beiden Unfälle waren unter anderem auch die Dessauer Heidestraße, die Oranienbaumer Chaussee (B185), die B184 zwischen Dessau und Roßlau sowie die B187 in Roßlau dicht. (mz)